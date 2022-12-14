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19:40, 14 декабря 2022Культура

Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью женская команда

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» снимет женская команда режиссеров

Кадр: Сериал «Властелин колец: Кольца власти»

Второй сезон сериала Amazon Studios «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью женская команда режиссеров. Об этом сообщает Deadline.

Над новыми сериями будут работать Шарлотта Брандстром, Сана Хамри и Луиза Хупер. Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Отмечается, что Брандстром уже занималась над двумя сериями первого сезона. В этот раз она будет задействована при создании четырех эпизодов, а также выступит исполнительным продюсером шоу. Ее коллеги снимут по две серии проекта.

В октябре сообщалось, что в Великобритании стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». В главных ролях выступят Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Максим Болдри, Назанин Бониади, Морвед Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарльз Эдвардс, Тристан Гравель, сэр Ленни Генри, Эма Хорват.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий, упомянутых в фильмах режиссера Питера Джексона. Первый сезон снимался в Новой Зеландии, съемки второго были перенесены в Великобританию для экономии и удобства.

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Марина Погосян
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