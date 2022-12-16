Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 16 декабря 2022Мир

Президент Словакии отправила правительство в отставку

Президент Словакии Чапутова отправила в отставку правительство из-за вотума недоверия

Фото: Gehad Hamdy / dpa / Globallookpress.com

Президент Словакии Зузана Чапутова отправила в отставку правительство премьер-министра Эдуарда Хегера, передает Reuters.

Отмечается, что глава государства приняла такое решение из-за вотума недоверия правительству, который привел к политической нестабильности и возможности досрочных выборов в 2023 году.

Помимо этого, лидер страны попросила Хегера и его кабинет министров исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Кроме того, она призвала политических лидеров рассмотреть возможность назначения досрочных выборов в первой половине следующего года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
В возрасте 40 лет умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова
ЕС запретил операции с Всероссийским банком развития регионов
Власти подтвердили падение обломков неопознанного объекта в российском регионе
Толпа кричащих болельщиков окружила мисс Хорватию в вызывающем наряде на ЧМ-2022
Фронтмен The Exploited потерял сознание во время концерта
Стало известно о готовности ПСЖ продать Мбаппе
Президент Словакии отправила правительство в отставку
Россия начала исполнять требования потолка цен
Несовершеннолетняя эскортница не поделила выручку с матерью и сдала ее силовикам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.