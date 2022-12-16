Кадыров показал кадры удара артиллерии по солдатам ВСУ с помощью дрона-наводчика

Кадыров опубликовал видео ударов артиллерии по солдатам ВСУ на соледарском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры удара российской артиллерии по солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-наводчика. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

На записи с беспилотника видно, как артиллерия обстреливает несколько бойцов противника, пересекающих сельскую местность. На последующих кадрах дрон отслеживает путь автомобиля ВСУ до гаража, после чего по объекту наносится удар из российских орудий.

По словам Кадырова, таким образом пресекается каждая попытка Украины пойти в наступление на соледарском направлении. «Уже после работы артиллерии бойцы спецназа "Ахмат" совместно со 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР успешно добивают остатки националистических группировок», — написал он.

Ранее глава Чечни показал видео «из глаз» снайперов «Ахмата», стреляющих по солдатам ВСУ. На записи видно, как бойцы подразделения открывают огонь по украинским военным на большом расстоянии.