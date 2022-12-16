Стало известно о состоянии главы «Русского дома» в ЦАР после покушения

Глава Россотрудничества Примаков: за жизнь гендиректора Русского дома в ЦАР борются врачи

За жизнь пережившего покушение гендиректора «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого борются врачи. О состоянии главы «Русского дома» в ЦАР рассказал в своем Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Произошедшее в Банги Примаков назвал терактом.

«Взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого. За его жизнь сейчас борются врачи. Все наши молитвы сейчас — за спасение Дмитрия», — написал он.

Ранее сообщалось, что в городе Банги в руках главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Глава российской гуманитарной миссии получил отправление от неизвестного адресанта. Оно содержало взрывчатое вещество. Врачи оценили состоянии пострадавшего как тяжелое и на данный момент борются за его жизнь.