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12:50, 16 декабря 2022Экономика

Россиянам дали совет насчет продажи и покупки авто

Автоэксперт Славнов посоветовал подождать с заменой машины до следующего года

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Покупательский спрос на авторынке всегда растет в декабре в связи с тринадцатыми зарплатами, некоторые хотят обновить свой автопарк на следующий год, рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов. В беседе с «Лентой.ру» он дал советы по покупке и продаже машин.

Особо не вижу смысла в том, чтобы прямо сейчас менять машины — продавать свою, вкладываться и покупать новую. Сейчас цены на них довольно-таки высокие

Дмитрий Славновавтоэксперт

По мнению автоэксперта, лучше подождать до следующего года, когда на рынок придет китайский производитель и цены урегулируются. «Я не верю в то, что китайцев осталось тут на один месяц. Китайцы как делали, так и делают, у них там нет предпосылок, чтобы они остановили свое автопроизводство», — высказался Славнов.

Если человек пока особо не нуждается в автомобиле и хочет подзаработать, то можно сейчас втридорога продать свою бэушную машину, положить деньги под подушку или на счет, и через год, доплатив, купить новую, считает он. «В следующем году можно будет приобрести уже подешевле по сравнению с сегодняшним днем какую-нибудь новую машинушку китайского образца. Все зависит от ориентированности клиента. Если менять бэушную на новую сегодня, то доплате довольно-таки приличную сумму, поэтому здесь все индивидуально», — уточнил автоэксперт.

«Известия» со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров сообщили, что на складах российских автодилеров осталось не более 20-30 тысяч новых машин иностранных брендов. Причем моделей средней ценовой категории среди них почти нет, в основном, это дорогие китайские автомобили. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на один месяц, заявили дилеры.

Ранее они же предсказали сильные изменения на российском авторынке сильно в 2023 году. По словам Ассоциации, он начнет строиться заново с учетом увеличения доли продаж китайских брендов и приостановки поставок европейских, американских и корейских.

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Екатерина Смирная
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