Названо условие снижения ключевой ставки в России

Экономист Беляев: ЦБ пойдет на снижение ставки только при замедлении инфляции

Центробанк России пойдет на снижение ключевой ставки, только когда увидит значительное замедление инфляции, считает экономист Михаил Беляев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле, никакие дополнительные условия для снижения ключевой ставки не нужны, сейчас для этого самое подходящее время, — считает экономист. — Нужно понимать, что главное на данный момент — это развитие экономики, промышленности, что невозможно в условиях высокой ключевой ставки. Ее надо было уже начать снижать, пусть и постепенно».

По мнению Беляева, в ЦБ ошибочно полагают, что, удерживая ставку на высоком уровне, они борются с инфляцией, которую считают главным врагом экономики, тормозящим ее развитие. Экономист допустил, что на снижение в Банке России пойдут только тогда, когда увидят значительно замедление инфляции.

«Конечно, это, действительно, может произойти. Дело в том, что ключевая ставка душит экономику, а этот процесс и правда сопровождается снижением инфляции на каком-то этапе. Только вот легче от этого не станет никому, ведь необходимо уже сейчас дать возможность промышленности нормально функционировать. Инфляция — это как температура у больного. Она является симптомом болезни, потому лечить важно именно болезнь, а не просто сбивать температуру».

По итогам заседания совета директоров Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

