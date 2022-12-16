Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:01, 16 декабря 2022Экономика

Названо условие снижения ключевой ставки в России

Экономист Беляев: ЦБ пойдет на снижение ставки только при замедлении инфляции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центробанк России пойдет на снижение ключевой ставки, только когда увидит значительное замедление инфляции, считает экономист Михаил Беляев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле, никакие дополнительные условия для снижения ключевой ставки не нужны, сейчас для этого самое подходящее время, — считает экономист. — Нужно понимать, что главное на данный момент — это развитие экономики, промышленности, что невозможно в условиях высокой ключевой ставки. Ее надо было уже начать снижать, пусть и постепенно».

По мнению Беляева, в ЦБ ошибочно полагают, что, удерживая ставку на высоком уровне, они борются с инфляцией, которую считают главным врагом экономики, тормозящим ее развитие. Экономист допустил, что на снижение в Банке России пойдут только тогда, когда увидят значительно замедление инфляции.

«Конечно, это, действительно, может произойти. Дело в том, что ключевая ставка душит экономику, а этот процесс и правда сопровождается снижением инфляции на каком-то этапе. Только вот легче от этого не станет никому, ведь необходимо уже сейчас дать возможность промышленности нормально функционировать. Инфляция — это как температура у больного. Она является симптомом болезни, потому лечить важно именно болезнь, а не просто сбивать температуру».

По итогам заседания совета директоров Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
В Крыму заявили о готовности принять экспертов ООН
Швейцария решила поддержать новые санкции ЕС против России
В сети описали новые виниры блогера фразой «стащил из бабушкиного стакана»
Американский одноклубник Овечкина рассказал об уроках от россиянина
Днепропетровская область осталась без света
В США нобелевского лауреата обвинили в сексуальных домогательствах
США включат дополнительные средства ПВО в новый пакет военной помощи Украине
Врач назвал способы не заразиться гриппом и COVID-19 на новогодней вечеринке
Харламов рассказал о неловком случае на гастролях Comedy Club
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.