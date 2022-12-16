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21:04, 16 декабря 2022Мир

В ООН заявили о желании увидеть прекращение поставок оружия Украине

Представитель генсека ООН Дюжаррик: хочется видеть не поставку вооружений Украине, а мир

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что в организации желают увидеть прекращение постоянно увеличивающихся поставок вооружений Украине и установление вместо этого мира, сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь комментировать каждую новую отправку вооружений. Мы хотели бы видеть не все большую отправку вооружений на театр военных действий, а, скорее, мир», — заявил он.

Дюжаррик считает, что в настоящее время на Украине происходит интенсификация конфликта.

Ранее парламент Хорватии проголосовал против участия страны в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine). Депутаты от оппозиции отметили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий руководителей стран и что Конституция Хорватии не предусматривает парламентского голосования по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.

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Марина Совина
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