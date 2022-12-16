Описаны последствия сохранения ключевой ставки на прежнем уровне

Экономист Беляев предрек негативный эффект от ключевой ставки в 7,5 процента

Ключевая ставка в 7,5 процента является необоснованно высокой, считает экономист Михаил Беляев. По его словам, в таких условиях кредиты становятся слишком дорогими не только для населения, но и для промышленности. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Рынок потребительского кредитования, если подходить к нему разумно, поддерживает жизненный уровень населения, позволяя удовлетворять неотложные потребности, а также поддерживает потребительский спрос, что исключительно важно для экономики», — подчеркнул Беляев.

Промышленным предприятиям кредит также необходим для осуществления текущей деятельности и частично для инвестиций Михаил Беляев экономист

Ключевая ставка в 7,5 процента, по словам экономиста, означает, что крупные предприятия будут кредитоваться под 11 процентов, малые, более рискованные, под 12-15, а потребительское кредитование будет начинаться от 15 и заканчиваться 20 процентами, что крайне обременительно для населения и потенциально затягивает его в кредитную петлю.

«Центральный банк прикрывается лозунгами борьбы с инфляцией, но на самом деле оказывает медвежью услугу всей экономике, лишает ее условий нормального развития, хотя именно сейчас, в адаптационный санкционный период, ее нужно всеми силами поддерживать и развивать. С высокой ставкой сделать это невозможно», — считает экономист.

Он объяснил, что в России природа инфляции неденежная, потому бороться с ней привычными методами бесполезно. Рост цен, по словам Беляева, обусловлен поведением представителей розничной торговли, которые действуют по своему усмотрению.

По итогам заседания совета директоров Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.