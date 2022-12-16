Дезертир ВСУ заявил о мародерстве чернокожих наемников

Дезертир ВСУ: чернокожие наемники занимались мародерством и крали велосипеды в Курдюмовке

Иностранные чернокожие наемники в селе Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР) занимались мародерством и ездили по селу на украденных велосипедах. Об этом заявил РИА Новости дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) местный житель Дмитрий Горецкий.

«Они все черные, не по-нашему разговаривают, даже не по-украински. Они на три дня приехали, очень много. У меня у дядьки мотоцикл украли, велосипеды украли, на велосипедах как дома ездили по селу, повыносили все, что можно», — рассказал Горецкий.

По его словам, наемники были вооружены незнакомыми для него автоматами и носили черный камуфляж.

Поселок Курдюмовка в ДНР перешел под контроль России 1 декабря — в результате наступательных действий были уничтожены более 60 бойцов ВСУ, три танка и шесть боевых бронемашин.