«Известия»: российские учителя пожаловались на перегруженность отчетностью

Российские учителя пожаловались на то, что закон о снятии избыточной бумажной нагрузки на них, принятый в этом году, пока не заработал в полную силу. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на представителей межрегионального профсоюза «Учитель», информацию подтвердили в Рособрнадзоре.

Педагоги сетуют, что им по-прежнему приходится заполнять «ворох» документов и сдавать объемные отчеты, вместо того чтобы работать с детьми. «Работать невыносимо, ведешь урок, а в школьном чате сыпятся сплошные поручения: подготовить метод разработки, пройти опрос, отчитаться о количестве детей, прошедших опрос», — пишет один из учителей в профсоюз.

Кроме того, учителя жалуются на перегруженность, поскольку им приходится «бесконечно» регистрировать учеников и их родителей на сайтах и платформах для прохождения опросов, голосований и «прочей ерунды», а затем контролировать заполнение анкет, «а еще куча мониторингов, таблиц». При этом информацию часто приходится дублировать, поскольку она должна быть в бумажном, и электронном виде.

При этом, согласно новому закону и приказу Минпросвещения, с 1 сентября 2022 года учителя обязаны вести только пять документов: программа учебного предмета, характеристика учащихся (по запросу), журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности и план воспитательной работы. Авторы закона отмечали, что до его принятия учителям приходилось заполнять 49 видов документов.

Глава Рособрнадзора Анзор Мусаев рассказал изданию, что ведомство весной 2022 года запланировало провести масштабный антибюрократический мониторинг, однако, напомнил он, с марта 2022 года действует мораторий на плановые проверки. Поэтому, по его словам, одним из механизмов решения проблемы сейчас остается работа с жалобами учителей. Их Рособрнадзор собирает через горячие линии.

В пресс-службе Минпросвещения изданию сообщили, что «поток жалоб от педагогов по вопросам правомерности требований по заполнению отчетности сократился в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года». Точного числа обращений там не назвали, но отметили, что речь идет только о тех, что напрямую поступают в ведомство.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий нагружать учителей подготовкой документов сверх утвержденного Минпросвещения перечня, в июле. Данная норма призвана снизить бюрократическую нагрузку на учителей, так как благодаря новым нормам школы перешли на электронный документооборот, что позволит снять часть бумажной работы с педагогов.

При этом регионы получили право самостоятельно определять отдельные перечни документации для школ, однако данные решения следует официально согласовать в Минпросвещения.