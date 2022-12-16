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15:12, 16 декабря 2022Культура

Джеймс Кэмерон объяснил провал последней части «Терминатора»

Кэмерон связал провал последней части «Терминатора» с возрастом Шварценеггера

Кадр: Фильм: «Терминатор: Тёмные судьбы»

Режиссер Джеймс Кэмерон объяснил провал последней части «Терминатора», над которой он работал в качестве продюсера. Об этом сообщает AV Club.

Кинематографист связал неудачи фильма в прокате с возрастом исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера и актрисы Линды Хэмилтон. По его мнению, молодым зрителям было не очень интересно наблюдать за возрастными артистами, а сам Кэмерон при этом не хотел выпускать продолжение без звезд франшизы.

«Я думаю, проблема в том, что я отказалась делать фильм без Арнольда. [Режиссер] Тим [Миллер] не хотел звать его, но я сказал: "Послушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет"», — вспомнил Кэмерон.

По его словам, Миллер захотел пригласить Хэмилтон. Режиссер считает, что лента «Терминатор: Темные судьбы» смогла бы стать успешной, если бы в ней были задействовали лишь одного из актеров — Хэмилтон или Шварценеггера.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году.

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Марина Погосян
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