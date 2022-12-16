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18:08, 16 декабря 2022Ценности

Тимати пожаловался на отсутствие кубиков пресса и показал живот на камеру

Рэпер Тимати снялся с обнаженным торсом и дал себе обещание накачать пресс в 2023 году

Кадр: @timatiofficial

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, снялся в откровенном видео и пожаловался на свой внешний вид. Соотвествующие кадры появились в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость выложил ролик, на котором он запечатлен в зеркало с обнаженным торсом. На нем надеты камуфляжные шорты и сланцы. Так, артист продемонстрировал свое тело на камеру, посетовав на отсутсвие кубиков пресса.

«Это не минутка нарциссизма, это напоминание себе о том, что обещание полноценного пресса так и не выполнено», — заявил исполнитель, дав себе обещание накачать его в 2023 году.

В ноябре рэпер Джиган расстроился из-за фигуры на видео авторства жены, предпринимательницы Оксаны Самойловой. Бизнесвумен опубликовала ролик, снятый в доме семьи, на котором ее муж запечатлен в одном полотенце после купания в бассейне. На размещенных кадрах виден расслабленный живот хип-хоп-исполнителя, который он, судя по его словам, предпочел бы скрыть.

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Карина Черных
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