Южная Корея возмутилась территориальными претензиями Японии на острова Токто

МИД Южной Кореи возмутился территориальными претензиями Японии на острова Токто

Южная Корея возмущена территориальными претензиями Японии на острова Токто. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Республики Корея.

«Правительство Республики Корея решительно протестует против включения в обновленную Стратегию национальной безопасности Японии необоснованных утверждений о территориальной принадлежности островов Токто», — заявили в южнокорейском МИД.

В корейском ведомстве подчеркнули, что острова являются частью Южной Кореи «исторически, географически и в соответствии с международным правом». В сообщении подчеркивается, что Сеул «решительно отреагирует» на любые провокации Токио, чьи территориальные претензии не способны повлиять на суверенитет республики над островами Токто.

У Японии существует территориальный спор с Южной Кореей относительно островов Токто (в Японии они называются Такэсима). Эти две скалы в Японском море принадлежат Южной Корее, но Токио считает, что именно он обладает суверенитетом над ними.