Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 16 декабря 2022Мир

Южная Корея возмутилась территориальными претензиями Японии на острова Токто

МИД Южной Кореи возмутился территориальными претензиями Японии на острова Токто

Фото: Jean Chung / Getty Images

Южная Корея возмущена территориальными претензиями Японии на острова Токто. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Республики Корея.

«Правительство Республики Корея решительно протестует против включения в обновленную Стратегию национальной безопасности Японии необоснованных утверждений о территориальной принадлежности островов Токто», — заявили в южнокорейском МИД.

Материалы по теме:
Особенности корейского национализма Общественно-исторический контекст покушения на американского посла
Особенности корейского национализмаОбщественно-исторический контекст покушения на американского посла
6 марта 2015
До последней капли крови Почему в Южной Корее не любят Японию и японцев
До последней капли кровиПочему в Южной Корее не любят Японию и японцев
16 марта 2015

В корейском ведомстве подчеркнули, что острова являются частью Южной Кореи «исторически, географически и в соответствии с международным правом». В сообщении подчеркивается, что Сеул «решительно отреагирует» на любые провокации Токио, чьи территориальные претензии не способны повлиять на суверенитет республики над островами Токто.

У Японии существует территориальный спор с Южной Кореей относительно островов Токто (в Японии они называются Такэсима). Эти две скалы в Японском море принадлежат Южной Корее, но Токио считает, что именно он обладает суверенитетом над ними.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Кремле выразили заинтересованность идеями Киссинджера
Во Франции раскритиковали решение ЕС о выделении Украине 18 миллиардов евро
Перечислены популярные сферы деятельности у самозанятых москвичей
Основатель Zara купил небоскреб в США
В МИД подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Звезда «Аватара» Уортингтон рассказал о борьбе с алкоголизмом и ультиматуме жены
ФСБ уличила бывшего мэра Тынды в злоупотреблении полномочиями
В мэрии Екатеринбурга объяснили отсутствие украшений с символами Z и V
Власти Испании ответили желающим отделиться каталонцам фразой «никогда»
Целостность энергосистемы Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.