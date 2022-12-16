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20:55, 16 декабря 2022Среда обитания

Меган Маркл и принц Гарри пожаловались на размер королевского дома

Меган Маркл и принц Гарри пожаловались на размер Ноттингемского коттеджа
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Andrew Milligan / Reuters

Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что до рождения первого ребенка им приходилось жить в очень маленьком Ноттингемкого коттедже. На размеры королевского дома супруги пожаловались в документальном фильме «Гарри и Меган», пишет People.

Речь идет об особняке, который расположен на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. По словам Маркл, заходившая к ним на чай Опра Уинфри также очень удивилась параметрам дома. «И когда она вошла, она села и сказала: Никто никогда в это не поверит!» — поделился принц Гарри, намекая на маленькие размеры коттеджа.

Меган Маркл добавила, что в их жилье были настолько низкие потолки, что ее супруг постоянно бился о них головой. «Мы жили на территории дворца, да. Кенсингтонский дворец звучит очень царственно, конечно, так и есть, в названии есть слово «дворец», но Ноттингемский коттедж был маленьким [домиком]. Он стоит на небольшом уклоне», — рассказала Маркл. Весной 2019 года в связи с рождением первого ребенка, сына Арчи Харрисона, пара переехала в в Фрогморский коттедж Виндзорского замка.

Ранее принц Гарри поделился, что переехать в США его побудили изменившиеся взгляды на жизнь. Он также высказал предположение, что, если бы его мать принцесса Уэльская Диана была жива, она бы тоже перебралась в США после развода с принцем Чарльзом.

Нина Ташевская
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