Россияне назвали стоящую любых затраченных средств деталь в отпуске

OneTwoTrip: 78 процентов россиян готовы доплачивать за близость к пляжу на отдыхе

Около 78 процентов российских туристов назвали близость к пляжу деталью, стоящей любых затраченных средств, поэтому они выбирают отели, расположенные на первой линии, даже если проживание в них обходится дороже. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Меньшее количество россиян (76,5 процента) готовы платить за развлечения в отпуске, в частности за водные виды спорта, посещение спа или прогулки на яхте. Еще 72,7 процента туристов выбирают сервис формата «Все включено» и готовы заплатить за его наличие больше.

Около 67,7 процента опрошенных россиян не против доплатить за вид из окна номера или апартаментов на отдыхе, а 66,8 процента респондентов — за наличие балкона в номере. При этом звездность отелей и гостиниц важна для 63,1 процента отдыхающих.

Больше половины клиентов сервиса (58,3 процента) подчеркнули, что бронируют экскурсии и пользуются услугами гида, чтобы лучше изучить город или страну. Немного меньшее число туристов, 55,6 процента, отправляются в отпуск в высокий сезон, когда стоимость туров и билетов бывает выше среднего.

Доплачивать за повышение категории номера в гостинице согласны 37,9 процента российских путешественников. Меньше всего туристов (19,8 процента), желающих тратить деньги на платный мини-бар или доставку еды в номер туристов.

Ранее аналитики OneTwoTrip выяснили, что в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го российские туристы массово захотели отправиться в отпуск без сопровождения. При этом 45 процентов соло-путешественников выбирают заграничные направления, а 39 процентов — внутрироссийские.