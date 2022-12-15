Россияне массово захотели отдохнуть в одиночестве

OneTwoTrip: россияне массово отправятся в Ереван и Стамбул в одиночестве на Новый год

Ереван и Стамбул стали самыми популярными зарубежными направлениями у россиян для отдыха в одиночестве на Новый год. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

Так, аналитики выяснили, что в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го российские туристы массово захотели отправиться в отпуск без сопровождения. При этом 45 процентов соло-путешественников выбирают заграничные направления, а 39 процентов — внутрироссийские.

Большинство одиночных туристов захотели полететь в столицу Армении — туда уже приобретено 14,8 процента билетов на одного человека. На втором месте в списке оказался Стамбул, в который поедут 7,5 процента самостоятельных туристов, на третьем — Бишкек (пять процентов).

Более того, по данным сервиса, в топ-10 наиболее востребованных направлений для путешествий без компании вошли Алма-Ата (4,7 процента), Астана (4,4 процента), Баку (4,2 процента), Анталья (3,9 процента), Ош (3,7 процента), Ташкент (3,4 процента) и Пхукет (3,2 процента).

Тем временем самым популярным городом для индивидуальных путешествий на новогодние каникулы в России оказалась Москва. Туда оформлено свыше 25 процентов заказов. В Санкт-Петербург отправятся 12,2 процента россиян, в Сочи — 6,3 процента. В перечень популярных маршрутов также вошли Минеральные Воды (3,5 процента), Екатеринбург (3,3 процента), Махачкала (три процента), Уфа (2,8 процента), Калининград (2,5 процента), Тюмень (2,4 процента) и Самара (2,3 процента).

Ранее в декабре специалисты OneTwoTrip раскрыли главные новогодние туристические предпочтения россиян. Так, 53,8 процента соотечественников хотят отпраздновать Новый год и провести январские выходные дома, еще 12,1 процента отправятся в другой город, восемь процентов планируют посетить другую страну, 4,8 процента — выехать на природу.