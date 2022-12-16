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21:54, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

ООН выразила обеспокоенность блокировкой ряда журналистов в Twitter

ООН выразила обеспокоенность Twitter из-за блокировки аккаунтов ряда журналистов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность тем, что в социальной сети Twitter были заблокированы аккаунты ряда журналистов, сообщает РИА Новости.

«Мы очень обеспокоены произвольной блокировкой аккаунтов журналистов, которую мы видели в Twitter. Нельзя заставлять молчать голоса СМИ на платформе, которая предполагает место для свободы слова», — заявил он.

Дюжаррик добавил, что данный случай может стать опасным прецедентом, поскольку в настоящее время журналистам приходится сталкиваться с большим количеством ужасных вещей, включая цензуру и угрозы физического насилия.

Ранее замглавы Еврокомиссии Вера Юрова выразила Twitter озабоченность от лица Евросоюза из-за блокировки американских журналистов и отметила, что против компании могут быть введены санкции.

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Марина Совина
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