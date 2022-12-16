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15:16, 16 декабря 2022Мир

ЕC пригрозил Маску санкциями за блокировку американских журналистов в Twitter

Евросоюз пригрозил Илону Маску санкциями за блокировку американских журналистов в Twitter

Фото: Jeff Chiu / АР

Евросоюз (ЕС) пригрозил Илону Маску санкциями за блокировку американских журналистов в Twitter. Об этом в своем аккаунте в соцсети написала замглавы Еврокомиссии Вера Юрова.

«Сообщения о блокировании аккаунтов журналистов в Twitter вызывают озабоченность. Европейский Акт о цифровых услугах требует соблюдения свободы прессы и фундаментальных прав. Это требование также усилено нашим Актом о свободе прессы. Илон Маск должен знать об этом. Здесь проходят красные линии. Скоро возможны санкции», — предупредила она.

Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты журналистов, которые критиковали работу платформы и ее нового владельца — предпринимателя Илона Маска. Страницы некоторых репортеров, работающих в The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America и других изданиях, исчезли из Twitter. При этом причин блокировки платформа не объяснила.

В октябре Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон напомнил купившему Twitter основателю компаний Tesla и SpaceX, американскому миллиардеру Илону Маску о правилах работы соцсети в Европейском союзе. Чиновник прокомментировал в своем аккаунте пост предпринимателя, заявившего об освобождении «птички» от цензуры. «В Европе птичка будет летать в соответствии с нашими европейскими правилами», — написал еврокомиссар в Twitter.

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Анжелика Бережная
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