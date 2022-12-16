В Москве повысили минимальную пенсию

Мэр Москвы Собянин подписал указ о повышении минимальной пенсии до 23 313 рублей в месяц

С 1 января 2023 года минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Доплату к пенсии получают более двух миллионов москвичей», — указано в сообщении на официальном сайте. В 2022 году в Москве пенсия для неработающих пенсионеров с городской доплатой составляла 21 193 рубля.

Кроме того, с начала следующего года будут повышены и другие единовременные и ежемесячные социальные выплаты. Так, на 10 процентов увеличатся размеры выплат для многодетных семей; детей граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф; детей погибших военнослужащих; студенческих семей; долгожителей в возрасте 100 лет и старше; юбиляров супружеской жизни и других льготных категорий граждан. «В 2023 году также традиционно произведут единовременные выплаты к социально значимым мероприятиям и памятным датам — годовщинам победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС», — сказано на сайте правительства.

Ранее в кабмине отвергли идею о выплате россиянам 13-й пенсии в декабре и назвали эту идею противоречащей пенсионному законодательству. О 13-й пенсии заговорили в начале декабря. По задумке парламентариев, каждому пенсионеру в декабре будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия, так называемая 13-я пенсия. Главный аргумент состоял в том, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан и им требуется поддержка со стороны государства. Также по идее дополнительная пенсия могла бы обезопасить пенсионеров, которые зачастую перед новогодними праздниками обращаются за «опасными» кредитами в микрофинансовые организации.