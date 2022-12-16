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16:44, 16 декабря 2022Экономика

TikTok уволил большую часть сотрудников в России

Forbes: подразделение TikTok сократило до 500 сотрудников в России

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В российском офисе социальной сети TikTok в Москве осталось 10 сотрудников — местное подразделение компании сократило большую часть персонала. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. Информацию об увольнениях подтвердили представители TikTok в России.

Источники журнала сходятся во мнении, что компания сократила почти всех сотрудников. По данным одного из собеседников издания, сокращения коснулись до 500 сотрудников местного офиса. Оставшийся персонал — специалисты команды гейминга — компания может релоцировать в Дубай. Еще один источник Forbes в одной из продакшен-компаний рассказал, что в начале декабря офис, который арендовал российский TikTok, пустовал в разгар рабочего дня.

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TikTok продолжает оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценной работы соцсети, сообщили в компании. «И сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в России. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время», — рассказала представитель российского офиса TikTok. Однако в компании не раскрыли количество сокращенных сотрудников и причины принятого решения.

В марте соцсеть TikTok ввела ряд ограничений для пользователей из России. Пользователи лишились возможности публиковать новые ролики и проводить прямые трансляции, также им стал недоступен контент зарубежных авторов. Компания объяснила решение принятием в России закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 4 марта.

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Мария Грушко
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