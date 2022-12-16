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10:44, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Николаевской области начались аварийные отключения электричества

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил об аварийных отключениях электричества в регионе

Фото: Reuters

В Николаевской области начались аварийные отключения света. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что аварийные отключения были задействованы в Николаеве и других населенных пунктах региона. Руководитель ОВА также добавил, что в области работают системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что на Украине оказались обесточены Харьков и Полтава.

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Георгий Нестеров
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