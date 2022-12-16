В Николаевской области начались аварийные отключения электричества
Глава Николаевской ОВА Ким сообщил об аварийных отключениях электричества в регионе
В Николаевской области начались аварийные отключения света. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что аварийные отключения были задействованы в Николаеве и других населенных пунктах региона. Руководитель ОВА также добавил, что в области работают системы противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что на Украине оказались обесточены Харьков и Полтава.