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11:24, 16 декабря 2022Экономика

Ввоз машин через Владивосток взлетел

Таможня: ввоз машин через Владивосток взлетел на 66 процентов по итогам 11 месяцев

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Ввоз автомобилей через Владивосток взлетел на 66 процентов по итогам 11 месяцев этого года, пишет ТАСС со ссылкой на Владивостокскую таможню. Причиной, по мнению участников рынка, стало укрепление курса рубля к остальным валютам.

За этот период таможня оформила более 170 тысяч автомобилей для личного пользования. Наибольшее число ввезенных машин (более 28 тысяч) пришлось на ноябрь.

«В этом году на покупки автомобилей у нас сильно повлияло укрепление рубля. Как только оно началось, появился ажиотаж, и он продолжается до сих пор. До ноября было очень много заказов, в том числе начало появляться много не только японских, но и корейских машин», — заявил генеральный директор компании-автодилера «Тецума авто» Владислав Зотов.

По оценке ассоциации «Российских автомобильных дилеров», в России осталось 20-30 тысяч новых иномарок, их хватит на месяц. Меньше всего оказалось машин брендов Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota и Renault.

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Платон Щукин
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