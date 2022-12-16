Назван главный тренд на рынке столичной «вторички»

Москвичи стали рассчитывать на минимальную сумму ипотеки из-за неуверенности в будущем

Главным трендом года на вторичном рынке недвижимости в Москве стал расчет клиентов на минимальную сумму ипотеки вместо упора на минимальный первоначальный взнос из-за неуверенности в будущем. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Генеральный директор Валерий Летенков назвал подобный тренд, наряду со снижением спроса, защитной реакцией и отметил, что он задержится надолго — даже в случае, если в ближайшее время ситуация стабилизируется. Он добавил, что в данный момент клиенты охотнее приобретают наиболее бюджетные объекты с хорошим торгом.

Согласно данным агентства, в ноябре 2022 года интерес москвичей к покупке «вторички» снизился на 7,7 процента относительно октября. По сравнению с одиннадцатым месяцем 2021-го отрицательная динамика в 2022-м составила 24,98 процента. Кроме того, показатель ноября текущего года оказался на 32,41 процента ниже, чем параметр за ноябрь 2020-го. Наконец, за 11 месяцев нынешнего года интерес к покупке готовых квартир в столице упал на 14 процентов относительно тех же месяцев предыдущего года.

В декабре вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев предсказал возможное падение цен на вторичном рынке недвижимости на 15-20 процентов в 2023 году. По его словам, сейчас начался тренд на снижение и «вторичка» уже в среднем подешевела на пять-семь процентов.