Названы причины сексуальной активности мужчин зимой

Эксперт по отношениям Джессика Леони рассказала, что люди чаще занимаются сексом зимой

Люди чаще занимаются сексом зимой из-за желания согреться и праздничного романтического настроения, рассказала эксперт по отношениям Джессика Леони. Издание Liverpool Echo со ссылкой на исследования назвало причины сексуальной активности мужчин в холодное время года.

Холодная погода повышает сексуальное влечение, поскольку женщины и мужчины сильнее возбуждаются, когда температура падает. Три четверти пар заявили, что проводят больше времени в постели, когда на улице мороз. Это само собой увеличивает шансы на секс, говорится в исследованиях.

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О том, что декабрь является месяцем пиковой сексуальной активности, говорит и тот факт, что на сентябрь приходится пик рождаемости.

Кроме того, научные исследования показывают, что уровень тестостерона, регулирующего мужское половое влечение, достигает высших значений в зимние месяцы, сообщает издание. К тому же жара вредна для сперматозоидов, они повышают активность, когда яички находятся в более прохладном состоянии. По этой же причине мужчины не хотят заниматься сексом после горячей ванны.

Однако у повышенного романтического настроения есть и обратная сторона. Пик измен также приходится на зимние месяцы. 62 процента мужчин и 58 процентов женщин говорят, что в это время года у них больше шансов завести роман на стороне. Основным фактором, способствующим изменам, является употребление алкоголя в череде праздников.

Зима является сезоном измен, ведь в это время года растет сексуальная активность. Летняя жара заставляет нас чувствовать себя вялыми и сонными, а холод сближает по вечерам перед телевизором и перед сном, когда мы обнимаемся. Заниматься любовью — это самый естественный способ согреться в такую суровую погоду Джессика Леони эксперт по отношениям

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