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09:38, 30 ноября 2022Забота о себе

Сексолог рассказала о появлении нового вида измен

Сексолог МакНиколс рассказала, что флирт в соцсетях нередко считают изменой

Фото: Stephen Petrey / Unsplash

Нередко люди считают неверностью даже флирт в соцсетях, рассказала сексолог Николь МакНиколс. Слова эксперта о появлении нового вида измен приводит издание Daily Star.

МакНиколс предупредила, что в век социальных сетей, порноиндустрии, гаджетов и платных ресурсов для интимного общения растет актуальность такого понятия как «мягкая» измена.

«Считается ли изменой то, что ваш парень лайкнул в социальной сети фото понравившейся модели? А если он смотрел порно и не рассказал вам об этом — это измена? А посчитаете ли вы предательством, если мужчина общался с моделью на OnlyFans? А что будете делать, если через 10 лет ваш избранник станет общаться с секс-роботом?» — спрашивает сексолог.

Она добавила, что развитие технологий дало множество возможностей для обмана в личных отношениях. Но то, что один человек посчитает неверностью, другой назовет безобидным виртуальным общением.

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МакНиколс добавила, что некоторые чувствуют себя беззащитными и обманутыми рядом с человеком, лайкающим в интернете фото красивых незнакомок. Но все проблемы в отношениях можно решить откровенной беседой с любимым человеком.

В отношениях важно говорить о «мягкой» измене, и о том, что чувствуешь, когда партнер переходит черту. Только откровенность и доверие помогут отношениям развиваться дальше

Николь МакНиколссексолог

Подписчики сексолога разделились во мнениях. Одни отметили, что виртуальный флирт — это самая настоящая измена, другие посчитали, что флирт допустим, но все нужно обсуждать с партнером. Один из комментаторов посоветовал скрывать подобные вещи от любимого человека, чтобы не ранить его, а другой заявил, что тяготение даже к «мягкой» измене говорит о неуверенности человека в себе и в своих отношениях.

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Вера Владзиевская
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