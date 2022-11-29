Супруги рассказали о дерзком способе спасти брак от краха

WAtoday: через восемь лет после свадьбы супруги завели любовников и спасли свой брак

Супруги из Австралии через восемь лет после свадьбы завели любовников и спасли от краха свой брак, рассказала клинический психолог и семейный терапевт Хелен Робертсон. Она поведала изданию Watoday необычную историю про мужа и жену и их дерзком способе побега от семейной рутины.

«Большинство пар в определенный момент сталкивается с трудностями в отношениях, — рассказала Робертсон. — К сожалению, эти конфликты, как правило, возникают во время серьезных жизненных перемен — рождения ребенка, начала новой работы или болезни родителей».

Она добавила, что небольшие неприятности могут разрешиться сами собой, но крупные требуют работы и самоотдачи с обеих сторон. В таких ситуациях помогает консультация семейного психолога, однако многим она недоступна из-за дороговизны. И некоторые люди находят решение сами — порой смелые и неожиданные, отметила Робертсон.

Так, 49-летняя Анжела и 56-летний Кертис через несколько лет после свадьбы поняли, что тонут в семейной рутине, которая может разрушить брак. Мысль, что жизнь будет однообразной до самой старости, приводила их в ужас.

«Однажды я провела вечер с коллегой в баре. Он мне нравился, и в итоге мы поцеловались, — вспомнила Анжела. — Дома я во всем сразу же призналась мужу. И на удивление он отреагировал на произошедшее по-взрослому».

Во время разговора мы поняли, что каждому из нас не хватает эмоций. И мы решили завести любовников. Но у отношений на стороне были правила: в центре внимание должно оставаться наше с мужем общение, мы никого не должны приводить в супружескую постель, а секс должен быть безопасным Анжела сторонница полиамории

После того как у Анжелы и Кертиса появились любовники, их собственные отношения вышли на новый уровень. Супруги, по их признанию, стали наслаждаться новым уровнем нежности, заботы и доверия. Дошло даже то того, что они стали устраивать совместные семейные вечера с партнерами. Несмотря на связи на стороне, муж с женой называют друг друга самыми близкими людьми и лучшими друзьями.

Ранее сексолог Сильва Невес рассказал о трудностях в полиаморных отношениях. Он отметил, что они должны строиться на обоюдном согласии партнеров, а каждый из них должен заботиться о здоровье другого.