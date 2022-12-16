Толпа кричащих болельщиков окружила мисс Хорватию в вызывающем наряде на ЧМ-2022

Толпа болельщиков окружила модель Ивана Кнолль в попытке сделать фото ее наряда на ЧМ-2022

Хорватская модель Ивана Кнолль в вызывающей одежде нарвалась на толпу фанатов на Чемпионате мира в Катаре. Соответствующие сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

30-летняя обладательница титула «Мисс Хорватия» посетила один из футбольных матчей ЧМ-2022 в красно-белом наряде, вдохновенном цветами флага упомянутой страны. Знаменитость появилась на игре в латексных бюстгальтере и облегающих брюках в сочетании с перчатками в клетку. Кроме того, на губы она нанесла алую помаду, а волосы распустила.

В опубликованном видео манекенщица показала, как масса болельщиков с камерами в руках окружила ее в попытке сделать фотографию. На размещенных кадрах видно, как охрана Кнолль отталкивает кричащих мужчин, проводя модель к выходу из здания.

В ноябре Ивана Кнолль также снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов. Королева красоты позировала на трибуне в красно-белом платье длины мини, оформленное глубоким декольте. «Удивлен, что вас все еще не арестовали», «Мусульмане, живущие в этой стране, не хотят, чтобы оскорбляли их традиции», — высказывались подписчики телезвезды.