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15:14, 16 декабря 2022Мир

The Washington Post опубликовала фейк как доказательство победы ВСУ над ВС РФ

WP опубликовала фейк о разгроме 200-й бригады ВС России из-за ошибки в переводе документов
СюжетМинобороны:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Ошибка при переводе документов стала поводом для того, чтобы газета The Washington Post (WP) опубликовала материал о фантомном разгроме и победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 200-й отдельной мотострелковой бригадой Вооруженных сил (ВС) России. К такому выводу авторы фейка пришли исходя из документов, попавших в их распоряжение.

В качестве основного доказательства в материале представлен рапорт о наличии личного состава в бригаде, по которому обозреватели сделали вывод о «полном разгроме подразделения», не заметив графы «по штатному списку», «госпиталь» и «отпуск», и приняв разницу в этих колонках за безвозвратные потери.

«Внутренний кадровый документ 200-й бригады показывает их истощение на 28 мая после трех месяцев войны на Украине. Строки 2 и 3 показывают, что две батальонные тактические группы насчитали 454 и 439 (478 и 441 по списку соответственно — примечание "Ленты.ру") солдат», — говорится в выводе.

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Авторы публикации предпочли оставить без внимания тот факт, что недостающие в списке военнослужащие либо находятся в госпитале на лечении, либо в отпуске, а остальная часть бригады еще не была распределена по батальонным тактическим группам и находится во временном пункте дислокации.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины в Харькове.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 7625 единиц военной автомобильной спецтехники, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7134 бронемашины, 396 зенитных ракетных комплексов, 2673 беспилотника, 344 самолета и 184 вертолета ВСУ.

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Виктория Кондратьева
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