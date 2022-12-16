Историк-расчленитель Соколов стал заведующим библиотекой в колонии

Осужденный за убийство аспирантки историк-расчленитель Соколов стал заведующим библиотекой

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила исправительную колонию №6 в Обухово, сообщается на сайте омбудсмена.

Агапитова провела осмотр помещений для строгих условий отбывания наказания, жилых корпусов, столовой, спортзала и производственных цехов. Кроме того, она пообщалась с заключенными. Выяснилось, что в колонии есть библиотека, а заведует ей историк-расчленитель Олег Соколов. Он также ведет исторический кружок для заинтересованных лиц.

25 декабря 2020 года суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Соколову, признав его виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после которого якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.