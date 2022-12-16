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12:26, 16 декабря 2022Экономика

Пакистан решил не ждать скидки на нефть от России и стал искать альтернативу

МИД Пакистана: мы не добиваемся никаких скидок на энергоносители от России

Фото: Angus Mordant / Reuters

Пакистан не стремится получить скидку на российские энергоресурсы и прорабатывает альтернативные варианты решения проблем энергетической безопасности страны, пишет The Express Tribune со ссылкой на главу МИД исламской республики Билавала Бхутто-Зардари.

«Что касается России, то мы не добиваемся и не получаем никаких скидок на энергоносители», — сказал министр. Он отметил, что Пакистан находится в очень тяжелой экономической ситуации, сталкивается с инфляцией и ростом цен на бензин. Все это провоцирует проблемы в сфере энергетической безопасности.

Бхутто-Зардари добавил, что для получения поставок из России потребуется много времени, поэтому республика решила не ждать, а стала искать других поставщиков.

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О том, что в ходе переговоров в Москве представители Пакистана попросили у российских властей скидку на нефть в 30-40-процентов стало известно в начале декабря.

Москва заявила, что сейчас не может заключить такую сделку, однако пообещала рассмотреть запрос Исламабада. По словам источников The News, Россия может предложить Пакистану нефть по цене, которую она установила для крупных стран-импортеров, в «более подходящее время».

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Платон Щукин
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