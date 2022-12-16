Заводам разрешили продавать россиянам золото слитками

«Ъ»: аффинажными заводам разрешили продавать россиянам золотые слитки

Заводы, которые производят золотые слитки, смогут сами продавать свою продукцию россиянам и составить конкуренцию банкам, которые пока на этом рынке монополисты. Закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях, пишет «Коммерсантъ».

Теперь на налога на добавленную стоимость (НДС) освобождается продажа физлицам слитков драгоценных металлов и драгоценных камней аффинажными заводами и Гознаком. В результате таких мер золото будет более ликвидным, уверен автор законопроекта, члена комитета по бюджету и налогам Госдумы Владислав Резник. Он даже допустил, что заводы могут открыть собственные сети розничной продажи.

Спрос физических лиц в России на золото в этом году взлетел в семь раз, они купили более 30 тонн слитков. К концу года результат может достичь 40 тонн, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.