Россияне начали тоннами скупать золото

Минфин: россияне в этом году купили 30 тонн золотых слитков

Спрос физических лиц в России на золото в этом году взлетел в семь раз, они купили более 30 тонн слитков. К концу года результат может достичь 40 тонн, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

Около 60 процентов из проданных слитков оказались весом один килограмм. Порядка двух процентов — слитки более килограмма, а 38 процентов — весом до одного килограмма. Спрос начал смещаться в сторону слитков массой до 100 грамм, заявил замглавы Минфина.

По его словам, если в течение следующих 10 лет удастся заместить до 20 процентов наличной валюты у населения золотом, это будет очень хороший результат.

Ранее Моисеев заявил, что доллары, которые население России в огромных количествах хранит «по банкам в огородах», необходимо заместить золотом. Замминистра отметил, что меры, которые власти уже приняли в этом отношении, показали хорошие результаты. В марте президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.