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12:07, 16 декабря 2022Россия

Путин обсудил с Совбезом взаимодействие с соседними странами

Путин провел совещание Совбеза по вопросам безопасности и отношений с соседними странами

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы взаимодействия с соседними государствами по «значимым направлениям». Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным, весьма значимым для нас направлениям», — анонсировал президент в ходе оперативного совещания с Совбезом, которое состоялось поздно вечером в четверг, 15 декабря.

Доклад по данной теме представил глава российского МИД Сергей Лавров. Помимо него в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Совещание состоялось в формате видеоконференции.

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Варвара Кошечкина
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