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05:19, 17 декабря 2022Интернет и СМИ

Трамп рассказал о продаже своих электронных изображений

Экс-президент США Трамп объявил о продаже всех своих электронных изображений
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамм рассказал, что продал свои электронные изображения, которые были выпущены накануне. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Мы сделали историю. Мои электронные изображения были распроданы за часы. Поздравляю коллекционеров», — объявил американский экс-президент.

14 декабря Трамп появился в образе супергероя и анонсировал важное объявление 15 декабря. Он подчеркнул, что США нуждаются в этом образе. В это же время из глаз изображенного политика исходили лучи света. Трамп разорвал рубашку, под которой был спрятан красный рельефный костюм супергероя с синей буквой «Т».

16 ноября Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США и анонсировал свое участие в выборах. В 2020 году он проиграл гонку демократу Джо Байдену. Трамп отказался признать результаты президентских выборов и позже призывал провести новое голосование.

Марина Совина
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