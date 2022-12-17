На Байкале открылся зимний туристический сезон

В Иркутской области стартуют мероприятия, посвященные началу зимнего турсезона

В Иркутской области 17 декабря стартуют мероприятия, посвященные началу зимнего туристического сезона на Байкале. Его откроет фестиваль SNOW ENERGY FEST в Слюдянском районе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Центральным событием станет круглый стол, в ходе которого обсудят вопросы цифровизации туристической отрасли, формирования единого стилистического облика территории особой экономической зоны.

Массовым спуском откроются трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная». Именно здесь пройдет фестиваль SNOW ENERGY FEST. Для жителей и гостей Байкальска пройдут флешмобы, конкурсы, выступления музыкальных коллективов, розыгрыши подарков от партнеров, шоу райдеров, лазерное и файер-шоу. Можно будет также приобрести гастрономические сувениры. Для детей будут организованы анимационная программа, фотозона с ростовыми куклами.

SNOW ENERGY FEST — первое мероприятие зимнего туристического сезона. Всего запланировано еще много мероприятий — в частности, международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада», в рамках которого пройдет ставший популярным Olkhon Ice Fest на льду Байкал.

Ранее на берегу озера Байкал прошел XXII всероссийский фестиваль любительских театров «Успех». В рамках фестиваля были организованы просмотры, режиссерские разборы спектаклей и мастер-классы по театральным дисциплинам.