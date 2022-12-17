Россиян предупредили о способности мошенников узнать баланс на карте

Юрист Поздняков заявил о способности мошенников узнать баланс карты через воровство чека

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что существует множество методов, с помощью которых злоумышленники могут узнать баланс банковской карты. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Поздняков предупредил о способности мошенников узнать баланс на карте и заявил, что это возможно сделать с помощью воровства чека. Нередко злоумышленники занимаются «подглядыванием» за жертвой при снятии наличных в банкомате, когда остаток по счете отображается на экране.

Юрист добавил, что мошенники также используют такие уловки, как подмена номера и поиск лазеек в банковских приложениях. Эти методы являются более дорогостоящими, кроме того, кредитные организации и федеральные мобильные операторы активно борются с ними.

Специалист подчеркнул, что знаний о балансе карты недостаточно для списания денег с нее. Мошенники стремятся получить эти сведения, чтобы более убедительно говорить с жертвами от лица банковского сотрудника. Поэтому нельзя передавать им реквизиты и коды из СМС, заключил Поздняков.

Ранее Поздняков предупредил об опасности публикации личных данных в соцсетях. Он призвал не размещать в них номер телефона и дату рождения.