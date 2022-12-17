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18:25, 17 декабря 2022Мир

Болгары призвали президента передумать направлять оружие Украине

Болгарские социалисты призвали президента Радева наложить вето на поставки оружия Украине

Фото: Shutterstock

Депутаты Болгарской социалистической партии (БСП) направили президенту страны Румену Радеву письмо, в котором призвали его наложить вето на закон о ратификации договора о поставках оружия Украине, сообщает радиостанция BNR.

Лидер партии «БСП за Болгарию» Корнелия Нинова также призвала Радева наложить вето на закон.

Накануне, 16 декабря, Национальное собрание (парламент Болгарии) утвердило законопроект о ратификацию соглашения о безвозмездной поставке оружия, техники и боеприпасов Украине.

9 декабря стало известно, что Болгария впервые направит военную помощь Украине. Хотя список вооружений засекречен, правительственные чиновники заявили, что пакет помощи будет включать в основном легкое вооружение и боеприпасы.

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Антон Похиляк
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