Тренер Дешам заявил о желании французов увидеть победу Месси на ЧМ-2022

Тренер Дидье Дешам заявил, что многие во Франции желают победы Месси на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Аргентины. Его слова приводятся на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Тренер заявил, что многие его соотечественники желают победы капитану сборной Аргентины Лионелю Месси на турнире. «Все в мире болеют за Месси. Но мы будем готовы. У меня нет никакого стресса или дополнительных переживаний перед завтрашним матчем», — подчеркнул он.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На чемпионате мира-2014 аргентинцы стали серебряными призерами, а в 2018-м проиграли Франции в 1/8 финала.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.