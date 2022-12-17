В ДНР уничтожили две украинские диверсионные группы

Минобороны заявило об уничтожении в ДНР двух диверсионных групп ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это произошло вблизи населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР.

Кроме того, российские войска в совместной работе с артиллерией за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера на южно-донецком направлении.

Днем ранее сообщалось об уничтожении трех таких же диверсионных групп в районе населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.