Минобороны заявило об уничтожении трех диверсионных групп ВСУ в ЛНР и ДНР

МО РФ заявило об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР и ДНР

В районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 16 декабря, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Также в военном ведомстве заявили, что на краснолиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

На южно-донецком в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР были уничтожены еще две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, добавили в Минобороны.

О начале проведения специальной военной операции России н Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав республик Донбасса.