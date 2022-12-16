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13:09, 16 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении двух групп разведки ВСУ в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским войскам удалось уничтожить две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 16 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что группы украинских диверсантов были уничтожены в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

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1 декабря 2022

Ранее в министерстве сообщили, что Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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