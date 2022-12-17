Россиянина осудили на восемь лет за изнасилование девочки в салоне автомобиля

В Пермском крае мужчину осудили на восемь лет за изнасилование девочки в автомобиле

В Пермском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы 56-летнего местного жителя за изнасилование несовершеннолетней. Об этом в субботу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант ехал на автомобиле и заметил знакомую девочку. Он напал на нее, затащил в салон автомобиля и надругался над потерпевшей. Отмечается, что мужчина знал возраст жертвы.

Ранее стало известно, что мигрант из Узбекистана получил четыре года колонии за изнасилование пассажирки такси.

