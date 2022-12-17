Президент Венгрии выступила против отрицания русской культуры

Президент Венгрии Новак посетила балет «Щелкунчик» и высказалась за русскую культуру

Президент Венгрии Каталин Новак высказалась против отрицания русской культуры. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава государства после посещения балета «Щелкунчик» Петра Чайковского написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена): «Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство и не культуру».

Кроме того, Новак опубликовала фотографии с российскими, украинскими, белорусскими и казахстанскими артистами.

В конце ноября Новак приезжала с визитом в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Она опубликовала фотографию встречи с Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком, а также премьер-министрами Литвы, Бельгии, Польши и Украины.