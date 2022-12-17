В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»

Минэнерго США сняло запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы» Оппенгеймеру

Министерство энергетики США отменило решение о запрете доступа к секретным государственным данным «отцу атомной бомбы» Роберту Оппенгеймеру. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщается на сайте ведомства.

В 1954 году было принято решение закрыть Оппенгеймеру допуск к сведениям. Минэнерго посчитало, что Комиссия по атомной энергии нарушила собственные правила, была предвзята и несправедлива, а дело было ошибочным, «ведь любовь и преданность к стране Оппенгеймера подтверждается фактами».

Минэнерго намерено воздать должное вкладу Оппенгеймера в национальную оборону и науку Америки.

Ранее Минэнерго США заявило о закупке нефти для восполнения стратегического резерва.