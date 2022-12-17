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07:20, 17 декабря 2022Россия

Россиянам назвали запрещенный тип подарка для начальства

Эксперт по этикету Холгова: новогодние подарки начальству могут быть только коллективные

Фото: Dan Dennis / Unsplash

Индивидуальные новогодние подарки для начальства запрещены, они могут быть только коллективными. Об этом «Ленте.ру» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Мы привыкли к тому, что подарок — вещь привычная и достаточно простая, на самом деле, для того, чтоб его выбрать, нужно постараться. Подарок руководителю может быть только коллективным, индивидуальные исключены. Нельзя дарить даже какую-то мелочь вроде шоколадного кролика, это разрешено только "правой руке" начальника, тому, кто находится с ним на связи 24 часа в сутки», — предупредила Холгова.

Безошибочным подарком, по ее словам, могут стать красиво оформленные сладости, шампанское, столовое серебро, ювелирное украшение, книга. Такой подарок преподносится в случае, если коллектив плохо знает руководителя, не в курсе его хобби и увлечений. Кроме того, эксперт подчеркнула, что нельзя спрашивать заранее о том, что человек хотел бы получить.

«У подарка две задачи: порадовать и сделать сюрприз. Спрашивая, мы лишаем человека возможности порадоваться сюрпризу, — объяснила Холгова. — Также можно дарить подарки, связанные с хобби».

Она также добавила, что в России достаточно терпимо относятся к алкоголю. Если в Европе допустимым подарком является только шампанское, то для российского руководителя подойдет и бутылка крепкого алкоголя или вина.

Ранее россияне раскрыли подарки, которые выбрали для родных и близких на Новый год.

Наталия Белова
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