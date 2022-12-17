Силовые структуры
Полиция начала проверку по факту избиения замглавы ЖКХ Москвы
Полиция проводит проверку по факту избиения замглавы департамента ЖКХ Москвы Калтурина
Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павла Калтурина. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня в УВД Китай-город обратился с заявлением гражданин 1990 года рождения, который сообщил, что сегодня в 0:05 (по московскому времени) к нему подошел неизвестный и без какого-либо предупреждения нанес несколько ударов рукой в область лица, после чего с места скрылся», — говорится в сообщении столичного МВД. Нападавший разыскивается, указали в ведомстве.
О нападении на Калтурина стало известно 17 декабря. Уточнялось, что инцидент произошел в Богоявленском переулке в тот момент, когда мужчина шел к машине. От госпитализации пострадавший отказался.