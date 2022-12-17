Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:01, 17 декабря 2022Силовые структуры

Полиция начала проверку по факту избиения замглавы ЖКХ Москвы

Полиция проводит проверку по факту избиения замглавы департамента ЖКХ Москвы Калтурина

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Павла Калтурина. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня в УВД Китай-город обратился с заявлением гражданин 1990 года рождения, который сообщил, что сегодня в 0:05 (по московскому времени) к нему подошел неизвестный и без какого-либо предупреждения нанес несколько ударов рукой в область лица, после чего с места скрылся», — говорится в сообщении столичного МВД. Нападавший разыскивается, указали в ведомстве.

О нападении на Калтурина стало известно 17 декабря. Уточнялось, что инцидент произошел в Богоявленском переулке в тот момент, когда мужчина шел к машине. От госпитализации пострадавший отказался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину
В Крыму заявили о решимости России довести спецоперацию до победы
Российский хоккеист канадского клуба умер в 18 лет
Бывший американский военный констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией
Посольство РФ рассказало о состоянии главы Русского дома в ЦАР после покушения
В Минздраве назвали пять симптомов осложнений ОРВИ
Полиция начала проверку по факту избиения замглавы ЖКХ Москвы
Туры в Египет из России будут перебронироваться по соглашению сторон
Эрдоган заявил о желании оппозиции устроить «игру престолов»
Объявление в лифте подмосковного дома восхитило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.