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18:26, 17 декабря 2022Силовые структуры

В Москве напали на замглавы департамента ЖКХ

ТАСС: в Москве избили замглавы департамента ЖКХ Калтурина

Фото: Shutterstock

В Москве неизвестный напал на заместителя главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Павла Калтурина. Его избили, сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.

«Мужчина избил Калтурина в Богоявленском переулке в Москве в тот момент, когда он выходил из здания и направлялся к своей машине», — уточнил собеседник агентства. Он рассказал, что после нападения подозреваемый скрылся. Калтурин отказался от госпитализации.

В ГУ МВД по Москве журналистам подтвердили факт нападения, однако личность пострадавшего уточнять не стали. Специалисты проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные с молотком ограбили предпринимателя. Злоумышленники в медицинских масках отобрали у него рюкзак с 18 миллионами рублей.

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Полина Матюхина
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