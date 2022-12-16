В Москве грабители с молотком отобрали у бизнесмена 18 миллионов рублей

В Москве грабители, вооруженные молотком, похитили у бизнесмена 18 миллионов рублей

В Москве неизвестные в медицинских масках, угрожая молотком, ограбили 33-летнего предпринимателя возле многоэтажки на Симферопольском бульваре. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 15 декабря. Двое мужчин напали на бизнесмена и отобрали его рюкзак. В нем оказались наличные на сумму 18 миллионов рублей. С ними злоумышленники скрылись на автомобиле Volvo.

Потерпевший обратился в полицию, где рассказал, что деньги занял у знакомых для покупки квартиры. Правоохранители нашли машину подельников брошенной на улице Кржижановского. Выяснилось, что ее несколько месяцев назад сняли с учета после продажи. Устанавливается личность владельца.

Ранее сообщалось, что в Калуге грабитель попытался проникнуть в магазин и зарезал помешавшего ему охранника.

