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17:55, 17 декабря 2022Россия

Стали известны подробности мощного пожара во Владивостоке

VL.ru: пожар на складах во Владивостоке локализирован, обошлось без пострадавших

Фото: Shutterstock

Стали известны подробности мощного пожара на складских помещениях во Владивостоке. Об этом сообщает портал VL.ru.

Как уточняется, площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, но пожар удалось локализовать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также уточняется, что загорелись склады с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами. По словам корреспондента VL.ru, улица Карьерная, где располагаются склады, в дыму, в воздухе летает пепел. Подъезд к месту пожара заблокирован сотрудниками ГИБДД.

Возгорание было зафиксировано 17 декабря около 20:00 по местному времени. Есть информация, что на объектах отсутствовала противопожарная сигнализация.

Ранее было опубликовано видео пожара, где можно разглядеть массивные клубы серого дыма.

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Елена Апазиди
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