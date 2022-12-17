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20:28, 17 декабря 2022Мир

Орбан назвал строительство подводного электропровода «настоящим рок-н-роллом»

Премьер Венгрии Орбан назвал подводный электропровод «настоящим рок-н-роллом»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Проект строительства по дну Черного моря электропровода длиной почти 1200 километров — это «настоящий рок-н-ролл». Так его охарактеризовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он сказал, что в настоящее время страна готовится к строительству самого длинного в мире подводного электропровода. «Это настоящая инновация. Если бы я был на 30 лет моложе, я бы сказал, что это настоящий рок-н-ролл», — прокомментировал он и подчеркнул, что Венгрия гордится тем, что может «взять на себя обязательство по такой уникальной инвестиции».

Этот электропровод будет нужен для поставок «зеленой» электроэнергии из Азербайджана через Грузию в Европу. Лидеры Румынии, Азербайджана, Грузии, Венгрии и ЕК в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта.

Ранее во время своего выступления Орбан сказал, что в настоящее время в истории Европы происходит смена эпох, поскольку лидеры Евросоюза (ЕС) решили отделить российскую экономику от европейской. «В нашем регионе идет война, разразился серьезный энергетический кризис, который является не только ценовым кризисом, но и кризисом предложения», — сказал Орбан. Он уверен, что нового плана действий пока нет, так что в Европе возник стратегический вакуум.

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Платон Щукин
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